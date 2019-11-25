Под прикрытием снегопада: бомбовый удар Ми-24 и Ми-8АМТШ показали на видео

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа нанесли ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника в сложных метеоусловиях во время учений в Сибири.

«При проведении атаки военные летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты НАР С-8, стрелково-пушечное вооружение 30-мм ГШ-30-2 и ГШ-23», - сообщили в Минобороны РФ.

Авиационные бомбы сбрасывались на точность по целям, имитирующим технику условного противника.

«Также вертолетчики отработали маневры ухода от средств ПВО условного противника, выполняя маневры на предельно малых высотах, огибая поверхность земли», - добавили в ведомстве.

Отработка полетов выполнялась на 15-метровой высоте. Выполнение учебно-боевых задач осложнял снег и метель.

Учения с боевым применением проходили на полигоне Шилово. В них принимало участие около 50 военнослужащих и десять единиц военной техники. Военнослужащие выполнили более 20 боевых применений.