Миссия в Восточной Сибири: главное о новой задаче для «Взвода»

Участники уникального проекта по доподготовке офицеров «Взвод» перемещаются в Восточную Сибирь. Их новое задание - разведать расположение лагерей «боевиков» в горах, провести штурм, а при необходимости навести на них бомбардировочную авиацию.

Новую учебно-боевую задачу военнослужащие выполнят в Туве на полигоне Кара-Хаак.

Ранее участники «Взвода», напомним, уже выполнили четыре миссии: они прошли через изнуряющую жару Крыма, пронизывающий холод Эльбруса, погружались под воду и покоряли горы.

За время существования проекта из 4,5 тысяч претендентов со всех уголков России жесткий отбор прошли 30 человек: 4 девушки и 26 парней. Всего им предстоит выполнить 7 сложнейших миссий на 7 военных полигонах по всей стране.

На выполнение пятой миссии участникам «Взвода», как и ранее, отведут всего 48 часов.

Смотрите в это воскресенье, 1 декабря, в 09.40 на «Звезде».