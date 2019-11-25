Миссия выполнима: День военного миротворца отмечается в России

25 ноября в России отмечается День военного миротворца. Праздник был учрежден 4 года назад, а его историческая отсылка идет к 25 ноября 1973 года – дню, когда первая группа советских офицеров в составе 36 человек прибыла в Египет для участия в урегулирования разгоревшегося кризиса.

Тогда советские миротворцы были официально включены в состав миссии Организации Объединенных Наций. Они принимали участие в составе групп военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке, в Западной Сахаре, Камбодже и Югославии.

После распада Советского Союза Российская Федерация на правах государства-правопреемника продолжила участие в миссиях Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержанию мира. Кроме того, Россия включилась в миротворческий процесс на территории СНГ. С 1992 года российские военнослужащие входят в Коллективные силы по поддержанию мира, с 2007 - в миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Уже четверть века российские военнослужащие обеспечивают мир в Приднестровье.

Российские миротворцы хранили мир и в Закавказье. Смешанные миротворческие силы способствовали в 1992 году прекращению грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии. В то время немало усилий пришлось приложить российским миротворцам для сохранения механизма смешанных сил по поддержанию мира в зоне военного противостояния.

Многие ветераны тех событий уже на пенсии и сегодня в кругу семей встречают свой профессиональный праздник. Но есть и такие, которые до сих пор продолжают военную службу, передают свои умения и навыки новому поколению миротворцев.

В миротворческой бригаде Центрального военного округа в Самарской области ежедневно проходят занятия по боевой подготовке. Военнослужащие оттачивают свое мастерство, изучают международное право и иностранные языки, проводят тренировки по сопровождению колонн с гуманитарной помощью, учатся разъединять конфликтующие стороны и создавать буферные зоны.