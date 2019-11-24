Праздник для сирийцев: российские военные провели масштабную гумакцию в Хасеке

Военные полицейские и военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили в сирийский город Хасеке гуманитарную помощь. Здесь это первая подобная акция с начала войны в САР.

«Сегодня в населенном пункте Хасека силами Центра примирения враждующих сторон впервые была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственных наборов местному населению. За период проведения акции было выдано более тысячи продовольственных наборов, в состав которых входит: мука, сахар, рис, чай, сгущенное молоко. Хотелось бы отметить, что данная гуманитарная помощь действительно необходима местному населению», - рассказал «Звезде» офицер российского ЦПВС в САР Алексей Сергеев.

За час было выдано более тысячи продовольственных наборов, общим весом свыше 6 тонн. Безопасность в месте выдачи продовольствия обеспечили подразделения военной полиции РФ.

Ранее сообщалось, что вертолеты российских ВКС в Сирии обеспечили воздушное прикрытие работы Центра по примирению по раздаче гуманитарной помощи мирному населению в Заевфратье.