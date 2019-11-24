Военные помогают ликвидировать последствия ледяного дождя в Благовещенске

Военнослужащих Дальневосточного высшего общевойскового командного училища привлекли к устранению последствий выпавших осадков, которые создали в Благовещенске массовую гололедицу.

На центральных улицах города работают более 50 курсантов и около 10 единиц техники. Они отсыпают песком тротуары и остановки.

Также военнослужащие с помощью танка Т-80БВ и специального армейского тягача вытянули из кювета пассажирский автобус. Ранее он попал в ДТП и заблокировал въезд в поселок Белогорье, в настоящий момент дорога открыта.

Дороги Благовещенска покрылись наледью в субботу, 23 ноября. Причиной этому стали проливные дожди и низкие температуры. Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы на отправку и прием самолетов закрылся аэропорт города.