Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун для того, чтобы принять участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и КНР. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота.

В сообщении отмечается, что при заходе в порт корабль выполнил салют из 21 артиллерийского залпа. А на причале экипаж судна встречали южноафриканские военные моряки.

По информации Северного флота, крейсер пробудет в ЮАР несколько дней - российские моряки вместе с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, а также обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп.