Британия готовится сократить свою армию

Британское оборонное ведомство заявило о своих планах сократить армию до самых маленьких за последнее столетие размеров, а также одолжить США один из флагманских авианосцев Королевского флота для уменьшения расходов. Об этом со ссылкой на источники пишет The Sunday Times.

По информации газеты, число военнослужащих планируют уменьшить с 73 тысяч до 60-65 тысяч человек. Также в ближайшее время Консервативная партия может опубликовать манифест, который позволит отказаться от обещания бывшего премьер-министра страны Терезы Мэй поддерживать вооруженные силы в их существующем виде.

Кроме того, по данным источников, власти продолжат выделять на оборону более 2% от ВВП и увеличивать эту сумму в зависимости от инфляции. Однако рассматривают и вариант сокращения расходов. К примеру, они готовы отдать в аренду США один из флагманских авианосцев.

Пока что дискуссии, как уточняет издание, находятся на ранней стадии.