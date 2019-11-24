Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Британия готовится сократить свою армию

Ивана Живкович
16:47 24.11.2019
По данным источников, число военнослужащих планируют уменьшить с 73 тысяч до 60-65 тысяч человек.
Британия готовится сократить свою армию
© Фото: defenceimagery.mod.uk

Британское оборонное ведомство заявило о своих планах сократить армию до самых маленьких за последнее столетие размеров, а также одолжить США один из флагманских авианосцев Королевского флота для уменьшения расходов. Об этом со ссылкой на источники пишет The Sunday Times.

По информации газеты, число военнослужащих планируют уменьшить с 73 тысяч до 60-65 тысяч человек. Также в ближайшее время Консервативная партия может опубликовать манифест, который позволит отказаться от обещания бывшего премьер-министра страны Терезы Мэй поддерживать вооруженные силы в их существующем виде.

Кроме того, по данным источников, власти продолжат выделять на оборону более 2% от ВВП и увеличивать эту сумму в зависимости от инфляции. Однако рассматривают и вариант сокращения расходов. К примеру, они готовы отдать в аренду США один из флагманских авианосцев.

Пока что дискуссии, как уточняет издание, находятся на ранней стадии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата24.11.2019, 05:00
Праздник для сирийцев: российские военные провели масштабную гумакцию в Хасеке
Дата24.11.2019, 10:09
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата23.11.2019, 15:46
Дефицитная колбаса, модные джинсы и слежка КГБ: как жили фарцовщики и спекулянты в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:47 Армия
Британия готовится сократить свою армию
16:40 В стране и мире
На самарской трассе произошло смертельное ДТП с бензовозом
16:18 В стране и мире
Заслуженный пилот РФ объяснил, почему летчик может скрыть свою болезнь
16:12 В стране и мире
Названы самые загрязненные пестицидами овощи и фрукты
15:54 В стране и мире
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы 10 продуктов, которые могут заменить лекарства
Видео
Пригожин призвал перестать «колбасить» Ротару
Видео
Машины в куски: кадры с места массовой аварии под Хабаровском
Видео
В Индии «летающая» машина убила человека: видео
«До глубины души»: мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам певицы
Видео
Собачий форсаж: пес за рулем авто час сдавал назад и попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.