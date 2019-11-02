Ко Дню военного разведчика: военные РФ уничтожили лагерь «боевиков» во время учений
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии ликвидировали скрытный лагерь условного незаконного вооруженного формирования в преддверии Дня военного разведчика, сообщили в пресс-службе ЮВО.
«В ходе тактико-специального учения в условиях пересеченной местности разведчики с использованием комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" отработали поисковые действия по определению места нахождения группы условного противника, представленного личным составом соединения», - рассказали в пресс-службе.
Обнаружив место дислокации скрытного лагеря в заброшенных строениях, разведчики доложили координаты объекта на командный пункт.
«Поступил приказ совершить налет с целью захвата пленных и добычи важных носителей информации. Окружив лагерь и передвигаясь за бронеавтомобилями, разведчики успешно осуществили атаку на застигнутого врасплох противника», - добавили в ЮВО.
На учении активно использовались подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.
Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих к оперативным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники.