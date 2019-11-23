К несению службы готовы: командование Северного флота подвело итоги года на Военном совете

В пятницу, 22 ноября, в Североморске прошел военный совет Северного флота, на котором были подведены итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в 2019 учебном году. Перед началом заседания участники Совета посетили выставку, посвященную дальним походам, учениях и комплексной экспедиции в Арктику.

Командующий Северным флотом, герой России Александр Моисеев наградил офицеров орденами и медалями. Среди отмеченных высокими наградами были: командир первого экипажа головного ракетного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» капитан 1 ранга Владимир Ширин, капитан 1 ранга Андрей Милкин, капитан 3 ранга Вячеслав Самарцев и многие другие.

Командующий Северным флотом отметил, что 2019 год был насыщен походами отрядов боевых кораблей и судов обеспечения флота в Арктику, Средиземное море и другие районы Мирового океана. Североморцы приняли участие в крупнейших за последние годы учениях «Океанский щит - 2019», «Центр - 2019» и «Гром - 2019». Северный флот еще раз подтвердил готовность решать поставленные задачи в Арктической операционной зоне и других районах Мирового океана, подытожил Александр Моисеев.

Ранее, впервые в истории в акватории Белого моря была произведена залповая стрельба с подводной лодки «Юрий Долгорукий» межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Командир судна был отмечен на Военном совете.