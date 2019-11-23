Расчеты ОТК «Искандер-М» провели электронные пуски в Ивановской области

Электронные пуски ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» состоялись на полигоне в Ивановской области. В задачу боевых расчетов ОТК входила оперативная смена дислокации сразу после выполнения пуска. В назначенный квадрат удалось выйти, совершив многокилометровый марш по проселочным дорогам и просекам.

По легенде учений, ракетный дивизион произвел пуск с закрытых позиций, после чего экипажам предстояло перезарядиться. На это отводится до 18 минут.

Водители с ювелирной точностью подгоняют транспортно-заряжающую машину с боеприпасом борт к борту к пусковой установке. Экипажи действуют быстро и слаженно, перекрывая установленные нормативы.

Командует расчетом Владислав Локтев, в его семье вот уже три поколения носят военную форму. Дед его начинал службу на знаменитых «Катюшах», внук продолжает династию. К подобным учениям ракетчики давно привыкли и с тяжелой техникой управляются так же легко, как с обычным автомобилем.

«К любой машине можно привыкнуть, к любым габаритам, поначалу было сложно достаточно. Машина длинная и широкая, но со временем привыкаешь и эти сложности уходят», - рассказывает начальник расчета пусковой самоходной установки «Искандер-М» Владислав Локтев.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» пришел на смену системам «Точка-У». Дальность стрельбы «Искандера» - до 500 километров, его ракеты используют так называемую квазибаллистическую траекторию, при которой они управляются на всем протяжении полета, что затрудняет перехват средствами ПВО-ПРО. Комплекс может также применять крылатые ракеты Р-500.

В ходе учения командование принимает решение усложнить задачу: позиции ракетчиков атакует диверсионная группа условного противника. Покинув машины, расчеты занимают позиции за укрытиями и ответным огнем отражают нападение.

Учения продолжаются в плотном графике, ведь впереди новый марш и очередной электронный пуск уже с другой стартовой позиции.