В Средиземном море состоялись совместные учения ВМС России и Алжира

Отряд кораблей Черноморского флота провел совместные с Военно-морскими силами Алжира учения в акватории Средиземного моря. С российской стороны в маневрах приняли участие фрегат «Адмирал Макаров», патрульный корабль «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «СБ-739».

В западной части акватории экипажи кораблей отработали совместные действия по обеспечению морской безопасности.

Были проведены тренировки по преодолению минно-опасных районов, контролю за гражданским судоходством, а также отработаны действия по досмотру иностранных судов, команды которых подозреваются в пиратстве или незаконной экономической деятельности.

Кроме того, военнослужащие провели артиллерийские стрельбы и отработали взаимодействие при оказании помощи кораблю, терпящему бедствие.

По завершении морской фазы учения отряд кораблей ошвартовался в порту Алжир, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. За время пребывания в порту российские моряки посетят с экскурсиями исторические места Алжира и примут на борту своих кораблей алжирских коллег.