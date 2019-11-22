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Сотни жителей Заевфратья вернулись в свои дома за минувшие сутки

Павел Ремнев
05:01 22.11.2019
Российские врачи ежедневно осматривают сотни жителей Дейр-эз-Зора, среди которых много детей.  
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Жители Заевфратья сирийского города Дейр-эз-Зор наконец-то смогли вернуться в свои дома. Несколько лет назад они жили по другую сторону реки Евфрат - впроголодь, без питьевой воды, электричества и медицинской помощи.

«Два года я была на той стороне - и это было ужасное время! Еле сводили концы с концами. Боевики терроризировали всех, не щадили ни женщин, ни маленьких детей, нам пришлось бежать», - вспоминает местная жительница Амаль Саид.

Из своих домов люди бежали под обстрелами боевиков, захвативших город. Жить приходилось в палатках и сараях. Кто мог, строил небольшие времянки.

«Там, где нам пришлось находиться в последние годы была не жизнь, а существование. Мы просто счастливы сегодня. Даже не верится. Это настоящий праздник. Но еще тысячи людей ждут возможности вернуться в свои дома», - рассказал «Звезде» житель города Дейр-эз-Зор Таха Ахмад аль-Увейд.

Лагерь беженцев в Заевфратье располагается совсем недалеко от военной базы США. Американцы, к слову, стоят на нефтяных месторождениях, контролируют добычу и транспортировку черного золота. И у них есть и электричество и питьевая вода.

Сейчас правоохранительные органы проводят тщательную проверку тех, кто возвращается в город. Это делается для того, чтобы террористы не смогли выдать себя за мирных жителей, а такое, к сожалению, случается.

В Заевфратье медицинскую помощь оказывать было некому и сейчас лишь за один день российские военные врачи осматривают сотни пациентов, среди которых очень много детей. Почти все обратившиеся за помощью простужены: ночью температура в регионе опускается до нуля, а теплых вещей ни у кого нет. У многих кишечные инфекции, так как воду приходилось пить прямо из Евфрата.

«Очень жалко детей, очень. Потому что были дети прямо в плачевном состоянии, простывшие, соответственно, заболевания запущенные. Очень печально смотреть на эту картину. Надеемся, что сейчас ситуация у них изменится в лучшую сторону», - говорит терапевт Константин Терентьев.

Для вернувшихся в свои дома жителей военнослужащие российского Центра примирения приготовили продуктовые наборы, которых им должно хватить на первое время.

«Мы с удовольствием их встречаем! Будет оказана каждому гуманитарная помощь, медицинская помощь, и они вернутся к мирной жизни!», - сообщил начальник Центра по применению враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев на территории САР Сергей Жмурин.

Безопасность на пункте перехода обеспечивают российские военные полицейские. Они установили постоянный контроль над гуманитарным коридором.

Всего сегодня Евфрат пересекли почти сто семей. Это около 500 человек. И помимо гуманитарной помощи и медицинского осмотра, им помогут в восстановлении документов и обязательно найдут работу.

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