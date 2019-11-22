Все в строю: сухопутные войска завершают перевооружение на ОТРК «Искандер»
В пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр пройдет торжественная передача бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО). Таким образом завершится перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ.
Личному составу передадут несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.
На торжественной церемонии передачи бригадного комплекта ОТРК «Искандер» будут присутствовать начальник боевой подготовки, заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ полковник Юрий Зарицкий, командование ЗВО и представители предприятий оборонной промышленности.
Завершающим этапом перевооружения ракетного соединения ЗВО станут тактические учения с боевым пуском ракет. Весь личный состав совершит марш комбинированным способом к месту постоянной дислокации.