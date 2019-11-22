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Рвы, ловушки, линия огня: замполиты прошли психологическую полосу препятствий под Владикавказом

Алина Дзгоева
03:55 22.11.2019
Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов удовлетворен результатами практических занятий для руководителей органов военно-политической работы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На полигоне Шалхи в Северной Осетии российские военнослужащие прошли психологическую полосу препятствий. В мероприятии, которое состоялось в рамках оперативно специальных сборов с для руководящих составов органов военно-политической работы, участвовало более 200 человек.

На линии огня были внезапные засады, рвы, проволочные заграждения, выстрелы, крики и ловушки: все максимально приближенно к условиям ведения реальных боевых действий.

Под звуки разрывающихся снарядов, солдаты отстреливаясь, одновременно осматривали раненых товарищей. Видимость практически нулевая. Эти испытания полностью исключают индивидуальное прохождение: так оттачивается сплоченность подразделения.

«Методическое обеспечение и сопровождение движения личного состава по полосе осуществляет психолог, который выявляет характерные трудности, которые возникают у военнослужащих при преодолении полосы для того, чтобы в последующем вместе с командиром подразделения выработать какие-то меры для того, чтоб преодолеть эти трудности, устранить предпосылки к паническим каким-то действиям, страху, повысить готовность личного состава к выполнению задач в любых условиях», - рассказал «Звезде» советник психологической службы Вооруженных сил РФ Юрий Жариков.

Сразу после прохождения полосы препятствий, военнослужащих ждали в центре морально-психологической помощи, в состав которой вошли пункты военно-социальной, информационно-агитационной работы.

В 19 мотострелковой бригаде общевойсковой 58 армии заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов осмотрел недавно открытое медучреждение. Здесь же подвел итоги практических занятий замполитов.

«Я удовлетворен результатом, проделана очень большая работа. В ходе подготовки интересные и наглядные занятия, которые проведены, они дадут нашим политработникам хорошую пищу для размышления, для того, чтобы реализовывать задачи военно-политической работы у себя в пунктах постоянной дислокации, округах», - сказал Картаполов.

В завершении был определен план работ на 2020 год: упор будет сделан на празднование 75-летия Великой Победы.

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