Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Проверка полигоном: кадры испытаний новейшего бронеавтомобиля для ВДВ

Константин Исаев
18:03 22.11.2019
ЦНИИ Главного автобронетанкового управления работает при полной загрузке в рамках программы перевооружения российской армии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Специалисты Главного автобронетанкового управления провели испытания новейшей военной техники. В следующем году на вооружение будут приняты еще 15 перспективных образцов, превосходящих по характеристикам многие зарубежные аналоги.

Худшей погоды для стрельбы, чем непроглядный туман, опустившийся на полигон, придумать сложно. Но на эту позицию техника выходит и днем и ночью при любых метеоусловиях. В Научно-исследовательском испытательном центре бронетанковой техники очередные испытания

Многие тесты здесь не требуют прямой видимости мишеней, в частности проверка орудийного ствола на износ. К упражнению готовится уникальный бронеавтомобиль, практически не появлявшийся на телеэкранах. 

«Тайфун-ВДВ» - новейшая разработка нашего военно-промышленного комплекса, и, как ясно из названия, машина пойдет на вооружение Воздушно-десантных войск. Сейчас идет заключительная фаза государственных испытаний, в частности проверка комплекса вооружений, то есть непосредственно самого орудия и новейшей цифровой системы управления огнем.

Здесь тщательно анализируют каждый параметр всех приборов: от стабилизатора до оптических систем и механизмов автоматической стрельбы. Все эти цифры строго засекречены, на этом полигоне запрещена не только несанкционированная съемка, но и обычная мобильная связь.

Конечно, испытывают здесь и саму броню. На соседнем стенде из снайперской винтовки расстреливают бронеавтомобиль «Тайфун-У».

Огонь ведется с расстояния всего несколько десятков метров. На этих кадрах хорошо видно, что мощная пуля пробивает только передний бронещит двери и не пробивает насквозь окно.

Самые продолжительные и изнурительные для техники тесты - испытания ходовой части машин. Например, танки должны пройти по пересеченной местности по 14 тысяч километров до полного износа шасси. Затем подводят итоги параметров потока отказов на всем протяжении испытаний.

ЦНИИ Главного автобронетанкового управления работает при полной загрузке специалистов и испытательных стендов. Программа перевооружения российской армии продолжается, и новые перспективные образцы вооружения и техники на этом полигоне появляются постоянно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2019, 01:42
В России готовят быстрый Интернет для самолетов и поездов
Дата22.11.2019, 17:22
Командир подводной лодки «Юрий Долгорукий» удостоен ордена Мужества после успешных стрельб ракетами «Булава»
Дата22.11.2019, 14:57
Сборная России по футболу два из трех матчей группового этапа Евро-2020 сыграет дома
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:06 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места падения пассажирского автобуса с моста в Красноярском крае
18:49 В стране и мире
Кардиолог развеял мифы о вреде кофе и вина
18:37 В стране и мире
Путин заявил о необходимости устойчивого экономического роста
18:28 Армия
Видео
Более ста уральских призывников начали службу на Дальнем Востоке
18:10 В стране и мире
Видео
В программу латвийских школ включили русофобский роман
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»
Щупальца бездны: названа возможная версия пропажи кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Новому автомобилю Илона Маска разбили стекло на презентации
Уничтожили тайники: дикие кабаны разорили наркоторговцев в Италии
Видео
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом
Эксперты назвали способы использования старых смартфонов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.