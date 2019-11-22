Проверка полигоном: кадры испытаний новейшего бронеавтомобиля для ВДВ

Специалисты Главного автобронетанкового управления провели испытания новейшей военной техники. В следующем году на вооружение будут приняты еще 15 перспективных образцов, превосходящих по характеристикам многие зарубежные аналоги.

Худшей погоды для стрельбы, чем непроглядный туман, опустившийся на полигон, придумать сложно. Но на эту позицию техника выходит и днем и ночью при любых метеоусловиях. В Научно-исследовательском испытательном центре бронетанковой техники очередные испытания

Многие тесты здесь не требуют прямой видимости мишеней, в частности проверка орудийного ствола на износ. К упражнению готовится уникальный бронеавтомобиль, практически не появлявшийся на телеэкранах.

«Тайфун-ВДВ» - новейшая разработка нашего военно-промышленного комплекса, и, как ясно из названия, машина пойдет на вооружение Воздушно-десантных войск. Сейчас идет заключительная фаза государственных испытаний, в частности проверка комплекса вооружений, то есть непосредственно самого орудия и новейшей цифровой системы управления огнем.

Здесь тщательно анализируют каждый параметр всех приборов: от стабилизатора до оптических систем и механизмов автоматической стрельбы. Все эти цифры строго засекречены, на этом полигоне запрещена не только несанкционированная съемка, но и обычная мобильная связь.

Конечно, испытывают здесь и саму броню. На соседнем стенде из снайперской винтовки расстреливают бронеавтомобиль «Тайфун-У».

Огонь ведется с расстояния всего несколько десятков метров. На этих кадрах хорошо видно, что мощная пуля пробивает только передний бронещит двери и не пробивает насквозь окно.

Самые продолжительные и изнурительные для техники тесты - испытания ходовой части машин. Например, танки должны пройти по пересеченной местности по 14 тысяч километров до полного износа шасси. Затем подводят итоги параметров потока отказов на всем протяжении испытаний.

ЦНИИ Главного автобронетанкового управления работает при полной загрузке специалистов и испытательных стендов. Программа перевооружения российской армии продолжается, и новые перспективные образцы вооружения и техники на этом полигоне появляются постоянно.