На вооружение ВС РФ за 10 лет принято более 100 образцов новой техники

На вооружение российской армии и флота за минувшие десять лет принято свыше 100 новых образцов бронетанковой и автомобильной техники, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

«Только в последнее десятилетие в войска подано свыше 27 тысяч единиц современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, силами предприятий капитально отремонтировано более 12 тысяч образцов», - сказал военачальник, выступая в пятницу на торжественном собрании, посвященном 90-летию со дня образования Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ.

За это время «на вооружение армии и флота принято более 100 новых образцов», подчеркнул Булгаков.

В рамках технического надзора представителями промышленности обслужено и отремонтировано более 220 тысяч образцов, добавил замминистра.

По его словам, это позволяет поддерживать обеспеченность техникой соединения и воинские части в постоянной готовности на 100%-ном уровне; увеличить долю современных образцов в основном боевом составе по бронетанковому вооружению с 3 до 50%, по автомобильной технике - с 10% до 61%; своевременно обеспечить вооружением и техникой новые формирования; повысить уровень исправности в соединениях и воинских частях основного боевого состава до 98%.