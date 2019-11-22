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Командир подводной лодки «Юрий Долгорукий» удостоен ордена Мужества после успешных стрельб ракетами «Булава»

Егор Левин
17:22 22.11.2019
Залповая стрельба межконтинентальными баллистическими ракетами из акватории Белого моря была выполнена впервые в истории.
Командир подводной лодки «Юрий Долгорукий» удостоен ордена Мужества после успешных стрельб ракетами «Булава»
© Фото: Министерство обороны России

Командира экипажа подводной лодки «Юрий Долгорукий» Владимира Ширина наградили орденом Мужества после выполненных стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

«Ордена Мужества удостоен командир первого экипажа головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" "Юрий Долгорукий" капитан 1-го ранга Владимир Ширин», - сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Он также отметил, что залповая стрельба «Булавой» из акватории Белого моря была выполнена впервые в истории.

Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней награждены капитан 1-го ранга Андрей Милкин, капитан 3-го ранга Вячеслав Самарцев и штурман авиазвена авиаполка флота майор Владимир Мухин.

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