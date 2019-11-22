Путин призвал повышать престиж военной службы
Выступая на заседании Совбеза РФ, президент потребовал исключить сбои в индексации денежного довольствия военнослужащих.
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Сбои в индексации денежных выплат военнослужащим должны быть исключены. С соответствующим требованием вступил Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
«Достойные условия жизни и службы - важнейшее, определяющее направление развития всей военной организации», - сказал президент.
Российский лидер назвал приоритетной задачей повышение престижа военной службы, что, по его мнению, непрерывно связано с укреплением системы социальных гарантий.
Путин прокомментировал реализацию государственной программы вооружений и назвал ее успешной. По словам президента, некоторые образцы российского оружия значительно опережают разработки других государств. Он также подчеркнул, что доля современного вооружения и военной техники в ВС РФ составляет 68%.