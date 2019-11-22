Спецназ на «Есаулах»: в Минобороны рассказали, какие бронемашины поступят в войска

Для спецназа, играющего особую роль в локальных конфликтах, будут закуплены багги «Охотовед» и «Есаул», заявил начальник Главного автобранетанкового управления Минобороны РФ, генерал-майор Сергей Бибик.

«Будут закуплены багги “Охотовед”, а также специальные бронированные автомобили “Есаул”», – сказал Бибик.

Он добавил, что одним из приоритетных направлений в работе является планомерное увеличение новой бронетанковой и автомобильной техники в войсках. На сегодняшний деть в частях и соединениях постоянной боевой готовности обновление бронетанковой техники составило 50%, автомобильной техники - 61%.

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«Для выполнения транспортных и боевых задач мотострелковых подразделений разработана новая линейка защищенных автомобилей 4х4 “Тайфун-К”: ЗА-53949А10 и ЗА-53949А10БМ. Автомобили обладают высоким уровнем бронирования и обеспечивают защиту экипажа и десанта от стрелкового оружия, мин и осколков снарядов. Для медицинских подразделений обеспечения на базе этого автомобиля созданы защищённые санитарные машины ЗСА-Т и ЗСА-П», - рассказал Бибик «Известиям».

По словам Сергея Бибика, в 2020 году на вооружение в российские войска будут приняты 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а по ряду параметров их превосходят.

«На вооружение танковых и мотострелковых подразделений скоро поступят модернизированные боевые машины пехоты БМП-1М и БМП-2М с боевым модулем “Бережок”, а также танки Т-80БВМ и Т-90М. Эти боевые машины доработаны с учетом боевого опыта локальных вооруженных конфликтов последних лет», - пояснил Бибик.

Также в войска для перевозки грузов поступят грузовые автомобили многоцелевого назначения «Мотовоз-М» и «Торнадо-У». На них можно будет установить различные виды вооружения.