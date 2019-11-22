Стало известно, когда армия получит городской танк

Вопрос о применении танков в боях в городских условиях особенно остро стоит в последние десятилетия. Уже в следующем году в российской армии начнут оснащать бронемашины комплектом для боя в городе. Об этом рассказал начальник Главного автобранетанкового управления Минобороны РФ, генерал-майор Сергей Бибик.

«Полученный в локальных вооруженных конфликтах опыт позволил нам завершить работы по созданию современных комплектов дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты для их действий на урбанизированной местности. В 2020 году комплекты уже поставят в войска», - сказал Бибик «Известиям».

Он добавил, что мотострелки получат бронированные автомобили «Тайфун-К», грузовики «Мотовоз-М» и «Торнадо-У». Для спецназа будут закуплены багги «Охотовед» и специальные бронированные автомобили «Есаул». В общей сложности доля новой техники в частях постоянной готовности превысила уже 50%, подытожил Сергей Бибик.