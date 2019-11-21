Российские «Тигры» приступили к патрулированию новой зоны в Алеппо

Военная полиция РФ расширяет зону патрулирования в сирийской провинции Алеппо. Некоторые жители этого региона видят впервые российские «Тигры», но уже точно знают: это знак, что можно вернуться в свои дома.

Наши военнослужащие сопровождают колонны с гуманитарной помощью и обеспечивают безопасность в Алеппо. Маршруты разные: иногда российская техника в день проходят по 200 километров по пересеченной местности.

«С момента ухода американцев у нас в зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. А также у нас задача сопровождать все колонны которые приезжают через Манбидж в любое время суток», - рассказал «Звезде» офицер военной полиции ВС РФ Сафар Сафаров.

Одна из контрольных точек - бывшая авиабаза США Сиррин. Американцы покинули это место совсем недавно, оставили даже работающий генератор, мебель и оргтехнику.

Целой и невредимой осталась и взлетно-посадочная полоса. Скоро с нее на воздушное патрулирование северных районов САР будут взлетать вертолеты ВКС РФ. При необходимости на базе развернут и авиационную комендатуру. Для этого из Хмеймима несколько дней назад прибыла колонна специальной техники.

А для летчиков уже выделили отдельное здание. Для приема первой группы на базе уже все готово: в комнате отдыха летно-технического состава есть кондиционер и сборные кровати.

В ближайшее время российская спецтехника отправится с базы Сиррин в Кобани. Там грузовики загрузят пакетами с гуманитарной помощью, которые затем развезут по районам сильнее всего пострадавшим от войны.