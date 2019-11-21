«Ярс» и «Листва»: кадры учений РВСН под Иваново
В Ивановской области идут учения Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Перед ракетчиками стоит задача противодействовать условным вооруженным формированиям.
Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» были выведены на маршруты боевого патрулирования. Был совершен марш на полевые позиции, проведено инженерное оборудование позиций, организованы маскировка и боевое охранение.
По легенде учений, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. Для их обнаружения и уничтожения были применены новейшие машины дистанционного разминирования «Листва» (МДР). Машина обезвредила устройства на обочине и дороге, а также на расстоянии 100 метров от самой трассы.