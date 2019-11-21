«Петропавловск-Камчатский» войдет в состав ВМФ РФ 25 ноября: кадры испытаний

В Санкт-Петербурге 25 ноября на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоится церемония приема в состав ВМФ России новейшей дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», построенной для Тихоокеанского флота.

Ранее экипаж первой серийной подводной лодки прошел полный курс освоения корабельных систем, агрегатов и комплексов вооружения на базе одного из ведущих учебных центров ВМФ. При обучении использовались современные тренажерные комплексы, позволяющие подготовить личный состав, как отдельные боевые части к выполнению задач по предназначению, так и корабельные боевые расчеты к ведению подводного боя и применению высокоточного ракетного оружия

В Адмиралтействе на рабочем совещании под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова были рассмотрены результаты государственных испытаний дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский».

«В серии неатомных подводных лодок проекта 636.3, строящихся для подводных сил Тихоокеанского флота реализуются новые технические решения по целому ряду систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения. Главной особенностью первой подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» и других подводных лодок этой серии для Тихоокеанского флота является то, что они строятся с учетом специфики их эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока», - заявил Евменов.

Подводная лодка успешно завершила ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все заложенные в нее проектные характеристики: скрытности, маневренности и оснащенности высокоточным оружием.