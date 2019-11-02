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Вертолетоносец ВМС Мьянмы прибыл во Владивосток: видео

Василиса Морозова
14:21 02.11.2019
Гости посетят музей Тихоокеанского флота и мемориальную подводную лодку «С-56».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Десантный вертолетоносец корабль-док «Моаттама» Военно-морских сил Мьянмы прибыл во Владивосток с первым в истории визитом.

На 33-м причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной прошла церемония встречи корабля. Заместитель командира соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил, капитан 1-го ранга Сергей Алантьев поприветствовал от имени ТОФ командующего вторым флотом ВМС Мьянмы, капитана 1-го ранга Тейна Тха.

Девушки в русских национальных костюмах предложили гостям из Мьянмы хлеб и соль, а оркестр ТОФ исполнил гимны РФ и Мьянмы.

В период визита, который продлится до 4 ноября, состоится взаимный обмен визитами экипажей кораблей ТОФ и Мьянмы. Планируется, что гости посетят музей Тихоокеанского флота, а также мемориальную подводную лодку «С-56».

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