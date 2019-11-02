В Казани прошла акция «Военная служба по контракту - твой выбор!»

В Казани состоялась акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - твой выбор!». Она была приурочена к празднованию Дня народного единства.

В мероприятии приняли участие главком Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, спортсмены ЦСКА, представители движения «Юнармия» и военнослужащие казанского гарнизона.

«Только в этом году в подобных акциях под эгидой Сухопутных войск приняло участие более 150 тысяч человек, а с начала 2019 года заключили контракт с соединениями и воинскими частями Сухопутных войск около 30 тысяч человек», - отметил Салюков в своем приветственном слове. «Сегодня у вас также есть возможность узнать о высших военных учебных заведениях Сухопутных войск, в которые в этом году поступили более 1 500 первокурсников», - добавил генерал армии.

В рамках акции отличившимся военнослужащим казанского гарнизона были вручены ведомственные награды, ценные подарки и сертификаты целевого жилищного займа на приобретение постоянного жилья.

Также состоялась торжественная церемония вступления 50 учащихся средних школ Казани в ряды «Юнармии», сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, на площади города были развернуты мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту, информационный пункт Сухопутных войск и агитационно-справочный пункт Казанского высшего танкового училища.

На этом пункте все желающие могли ознакомиться с тактико-техническими характеристиками бронетранспортера БТР-82А, танков Т-72Б3УБХ, Т-80БВ и Т-90, зенитно-ракетных комплексов ТОР-М2У и БУК-М2 и другой военной техники, а также с образцами стрелкового оружия, состоящими на вооружении Сухопутных войск.

Помимо этого, гостям продемонстрировали образцы военной формы одежды и боевую экипировку «Ратник». А на специальных площадках спортсмены ЦСКА провели мастер-классы по гимнастике, армейскому рукопашному бою. Тут же можно было проверить свои силы при сдаче норм ГТО и меткость в электронном тире.

Перед гостями мероприятия с концертными программами выступили профессиональные творческие коллективы ЦВО и Татарстана.

Как отмечают организаторы акции, несмотря на пасмурную погоду, ее посетили более 13 тысяч жителей Казани и гостей города.