Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Казани прошла акция «Военная служба по контракту - твой выбор!»

Александра Арсентьева
14:13 02.11.2019
В ней приняли участие главком Сухопутными войсками Олег Салюков, премьер Татарстана Алексей Песошин, спортсмены ЦСКА, юнармейцы и военнослужащие казанского гарнизона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В Казани состоялась акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - твой выбор!». Она была приурочена к празднованию Дня народного единства.

В мероприятии приняли участие главком Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, спортсмены ЦСКА, представители движения «Юнармия» и военнослужащие казанского гарнизона.

«Только в этом году в подобных акциях под эгидой Сухопутных войск приняло участие более 150 тысяч человек, а с начала 2019 года заключили контракт с соединениями и воинскими частями Сухопутных войск около 30 тысяч человек», - отметил Салюков в своем приветственном слове.

«Сегодня у вас также есть возможность узнать о высших военных учебных заведениях Сухопутных войск, в которые в этом году поступили более 1 500 первокурсников», - добавил генерал армии.

В рамках акции отличившимся военнослужащим казанского гарнизона были вручены ведомственные награды, ценные подарки и сертификаты целевого жилищного займа на приобретение постоянного жилья.

Также состоялась торжественная церемония вступления 50 учащихся средних школ Казани в ряды «Юнармии», сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, на площади города были развернуты мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту, информационный пункт Сухопутных войск и агитационно-справочный пункт Казанского высшего танкового училища.

На этом пункте все желающие могли ознакомиться с тактико-техническими характеристиками бронетранспортера БТР-82А, танков Т-72Б3УБХ, Т-80БВ и Т-90, зенитно-ракетных комплексов ТОР-М2У и БУК-М2 и другой военной техники, а также с образцами стрелкового оружия, состоящими на вооружении Сухопутных войск.

Помимо этого, гостям продемонстрировали образцы военной формы одежды и боевую экипировку «Ратник». А на специальных площадках спортсмены ЦСКА провели мастер-классы по гимнастике, армейскому рукопашному бою. Тут же можно было проверить свои силы при сдаче норм ГТО и меткость в электронном тире.

Перед гостями мероприятия с концертными программами выступили профессиональные творческие коллективы ЦВО и Татарстана.

Как отмечают организаторы акции, несмотря на пасмурную погоду, ее посетили более 13 тысяч жителей Казани и гостей города.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.11.2019, 11:48
Опубликованы кадры тушения танкера в Находке
Дата02.11.2019, 06:00
Дымовая завеса в пустыне: кадры маскировки боевых позиций ЗРК «Бук» и «Тор» под Каиром
Дата30.10.2019, 15:22
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата02.11.2019, 10:56
Роскосмос назвал сроки замены тяжелой «Ангарой» ракет-носителей «Протон-М»
Дата01.11.2019, 09:41
Первый в новейшей истории России бронзовый солдат: кадры возведения Ржевского мемориала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:24 В стране и мире
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
15:21 В стране и мире
В Саратове отец задержал злоумышленника, пытавшегося похитить ребенка
15:02 В стране и мире
В Минздраве дали советы по употреблению соли
14:57 В стране и мире
В Московском метеобюро предрекли рекордное потепление
14:35 Вопросы истории
статья
Кастрюли на замке, ключ под ковриком: история большой коммунальной стройки
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Самое милое видео» с ребенком и собакой уже посмотрели пять миллионов человек
Никогда не говори «Да»: как нельзя отвечать на незнакомые номера
Видео
Чудесное спасение: 28 кошек разных пород нашли в заснеженном овраге под Сургутом
Никто не знает, что это: на пляж Шотландии выкинуло загадочного «котоящера»
Гранаты против рака: врачи назвали лучший продукт для онкологии
В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.