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«Искандер-М» уничтожили вооруженных «диверсантов» в Свердловской области: видео

Егор Левин
Евгений Аксенов
23:50 21.11.2019
Проверки боеготовности проходят по несколько раз в неделю; условные нападающие каждый раз меняют тактику, вооружение и численность группы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Свердловской области прошли учения уральских ракетчиков. В маневрах приняли участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

По легенде, два десятка вооруженных «диверсантов» начинают обстрел с целью добраться до секретного груза. Специально для безопасности комплексов колонну сопровождает боевое охранение. «Искандер-М» может поражать пусковые установки тактических ракет противника, его узлы связи и командные пункты, но может и сам стать целью атаки.

Проверки боеготовности проходят по несколько раз в неделю. Нападающие «диверсанты» каждый раз меняют тактику, вооружение и численность группы.

Слаженности колонные могут позавидовать даже спортсмены-синхронисты: первой идет командно-штабная машина, за ней - транспортно-заряжающая, затем - пусковая установка.

Уральские ракетчики прикрывают стратегические объекты региона - атомную станцию, заводы и воинские части, создавая так называемую «зону запрета доступа» с радиусом в 500 километров. Интенсивность их боевой подготовки в текущем году значительно возросла - повысилось количество боевых пусков, а «необстрелянных» молодых офицеров просто не осталось.

После выполнения поставленных задач колонна на скорости уходит на новые скрытые позиции. Подобные действия для военнослужащих никогда не заканчиваются, так как зона запрета действует непрерывно.

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