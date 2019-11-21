Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров поздравил победителей конкурса «На лучшее решение тактических (специальных) задач». Номинанты получили награды из рук Евкурова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В конкурсной борьбе вы показали высокие знания, умения и навыки при решении сложных заданий и одержали заслуженную победу», - оценил успехи победителей конкурса замминистра.

По его словам, перед руководством вооруженных сил стоит задача подготовки и воспитания офицеров, которые имеют глубокие знания о противнике и своих войсках, способны применять нестандартные способы ведения боя и принимать оперативные решения, отличаются гибким «командирским умом» и твердой волей.

Завершая свою речь, Евкуров еще раз поздравил победителей от своего имени и от имени министра обороны Российской Федерации, выразил уверенность, «что офицеры направят свои знания и умения на дело укрепления обороноспособности нашей Родины», и пожелал всем в этом деле «успеха и командирской удачи».

Инициатива возобновить данный конкурс (в предыдущий раз он проводился в 1994 году) принадлежит начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генералу армии Валерию Герасимову.

Она была поддержана министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу, который 29 декабря 2016 года издал приказ № 842 об организации и проведении данного конкурса. Целью мероприятия является повышение уровня профессионально-должностной подготовки офицеров Вооруженных Сил РФ, практических навыков курсантов и слушателей военных образовательных организаций высшего образования военного ведомства. Также приказом утверждены Положение о проведении этого конкурса, порядок и сроки его проведения.

В этом году в конкурсе приняли участие более 7300 военнослужащих.