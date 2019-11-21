Замминистра обороны РФ встретился с первым замглавы МИД КНДР

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с первым замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.

Первый замглавы МИД Северной Кореи прибыла в столицу для участия в российско-северокорейском стратегическом диалоге по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и перспектив его дальнейшего развития.