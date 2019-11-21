Окопы и колючая проволока: в учебных центрах ВВО проходят «курсы выживания»

В Хабаровском крае курсы интенсивной общевойсковой подготовки проходят те, кто еще только готовится связать себя с армейской службой. Во время занятий, которые длятся четыре дня, оценивают не только физическую выносливость, но и психологическую готовность каждого претендента.

Кандидаты на военную службу в войсках Восточного военного округа учатся в полном снаряжении взбираться на стену выше человеческого роста, проползать под колючей проволокой и каждую секунду следить за полем боя, держа в руках оружие. Завершающий этап занятий - 400 метров бега с препятствиями.

Во время прохождения психологической полосы каждый курсант встречает лицом к лицу боевую машину пехоты условного противника. Сначала он делает несколько автоматных очередей, чтобы разбить смотровые приборы и ослепить механика-водителя. После этого курсант ложится в окоп, а над его головой проезжает БМП.

Дальше задача участника - кинуть гранату в моторный отсек и «уничтожить» экипаж, который покидает боевую машину. Курс интенсивной общевойсковой подготовки негласно называют «курсами выживания». Упражнения, которые сами по себе непростые, приходится выполнять в сложных метеоусловиях, на морозе и при сильном ветре.