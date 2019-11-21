Отделение «Юнармии» открылось в Вашингтоне

В Вашингтоне открылось отделение популярного среди молодежи военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщил в четверг начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.

По его словам, офисы движения, посвященного подготовке молодых юношей и девушек к защите Родины, открываются во многих странах и регионах: в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Приднестровье.

«Сейчас в наших рядах насчитывается более 590 тысяч мальчишек и девчонок», - приводит «Интерфакс» его слова.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» образовано по инициативе главы российского военного ведомства Сергея Шойгу. На сегодняшний день оно насчитывает 85 отделений по всей России и более 19 тысяч юнармейских отрядов.

«Юнармия» создана, чтобы привлечь молодежь к участию в патриотических проектах, вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Членом новой молодежной военно-патриотической организации может стать юноша либо девушка в возрасте от 11 до 18 лет.