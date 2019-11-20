ДВОКУ имени Рокоссовского наградили орденом Жукова
Училище получило награду за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.
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Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского награждено государственной наградой - орденом Жукова - в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Единственное командное училище на Дальнем Востоке награждено высокой госнаградой за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.
В среду, 20 ноября, на плацу училища состоялось торжественное построение, в ходе которого начальник учебного заведения генерал-майор Владимир Грызлов и ветераны училища поздравили личный состав прославленного воинского коллектива с награждением высокой наградой.