Преодоление пересеченной местности и захват плацдарма: новые препятствия в проекте «Взвод»

Участников уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава ждут новые испытания. Четвертую миссию молодые лейтенанты пройдут на крымском полигоне Опук.

Там им предстоит обеспечить высадку морского десанта, предварительно захватив плацдарм. Но на пути до цели их ожидает множество препятствий. На выполнение всех задач участникам эксперимента дается всего 24 часа.

Кто из претендентов справится лучше - мы покажем в специальном проекте «Взвод». Смотрите скоро на телеканале «Звезда».