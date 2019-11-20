Поле действий: танкисты ЗВО сдают экзамены на Т-72 и Т-80 под Петербургом

Танкисты Западного военного округа сдают экзамены на открытом полигоне на танках Т-72 и Т-80 в Ленинградской области. Военнослужащим нужно поразить цели как на земле, так и в воздухе. Самое сложное при этом - стрелять в движении, поскольку здесь нужно буквально чувствовать машину.

Вчерашний студент техникума, а сегодня рядовой Даниил Денискин за считаные секунды вычисляет позицию условного противника и поражает цель осколочно-фугасным снарядом. Он учился на сварщика, а затем стал танкистом. Временную профессию наводчика-оператора орудия танка курсант окружного учебного центр освоил всего за три месяца.

«На четверочку, думаю, я потянул. Я видел все цели, видел хорошо. Мне понравилось. Попал нормально», - рассказал Денискин.

Танки Т-72 и Т-80 современной модификации выдвигались на позиции практически в режиме нон-стоп. За один день экзамен должны сдать свыше 100 курсантов.

Упражнение контрольных стрельб выполняет сводный экипаж. Это главное испытание после трех месяцев обучения. Командир танка и механик-водитель участвуют в заездах постоянно, меняются только курсанты - наводчики-операторы, поскольку этот экзамен, прежде всего, для них.

Военнослужащим необходимо вовремя обнаружить «противника», безошибочно рассчитать расстояние до него, точно навести орудие и произвести выстрел. Движущиеся цели находятся на расстоянии от 300 метров до двух километров.

Контрольная ведомость в руках экзаменаторов является своеобразным аттестатом зрелости наводчика-оператора. Уровень своей квалификации им теперь предстоит подтвердить на службе в воинских частях Западного военного округа.