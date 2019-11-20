Боевая подготовка и стрельба: военнослужащие ВВО прошли контрольную проверку

В Еврейской автономной и Амурской областях прошла контрольная проверка соединений и частей Восточного военного округа. Тактические учения длились десять дней.

За это время военнослужащим предстояло сдать нормативы по боевой подготовке и стрельбе из штатного вооружения. Особое внимание уделялось бригадам противовоздушной обороны, мотострелкам и артиллеристам.

Всего проверку прошли более шести тысяч бойцов. По итогу учений они получили высокую оценку штаба.