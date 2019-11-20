Огонь над морем: корабли Балтфлота отразили авианалет условного противника

В Балтийском море российская корабельная ударная группа отразила налет авиации условного противника. Воздушные цели были уничтожены из шестиствольной артиллерии малых ракетных кораблей «Серпухов», «Зеленый Дол» и «Мытищи».

По низколетящим целям были нанесены удары из автоматических установок АК-630 и их модернизированном варианте «Дуэт». По более крупным мишеням были произведены электронные пуски «Калибрами».

В районе проводимых учений корабли Балтийского флоты устанавливали радиоэлектронные помехи, чтобы укрыться от возможных контратак «неприятеля». Для этого также отстреливали ложные уводящие цели, напоминающие фейерверк.