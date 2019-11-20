В Крыму морская военная полиция проведет учения против диверсантов

Новые подразделения морской военной полиции продемонстрируют свои навыки на учениях в Севастополе.

Маневры пройдут в одной из городских бухт. Сценарий учений будет следующим: диверсанты попытаются напасть с моря на скоростных катерах во время погрузки военной техники на корабль, но военнослужащие не дадут им этого сделать.

Против нарушителей будут действовать около ста полицейских, в помощь которым поступят большой десантный корабль, БТР-80, военные КамАЗы и бронеавтомобили «Рысь».

Подразделения сформированы только в текущем году, это их первые учения, сообщили в Министерстве обороны РФ.