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Шойгу рассказал о преимуществах созданной «Военно-строительной компании»

Наталия Майорова
Константин Коковешников
12:43 20.11.2019
Основными ее преимуществами стали некоммерческий характер деятельности, максимальный статус имущественной безопасности, добавил глава Минобороны РФ.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу обсудил с коллегами перечень объектов капитального строительства Минобороны России на 2020 год.

Он подчеркнул, что в текущем году основные усилия были направлены на создание объектов ядерного сдерживания, а также мест размещения поступающего вооружения и военной техники.

«Продолжается развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота и инфраструктуры арктической группировки», - добавил он.

По словам Шойгу, к настоящему времени было построено более двух с половиной тысяч зданий и сооружений.

«В рамках подготовки к Армейским международным играм и командно-штабным учениям ведется обустройство инфраструктуры полигонов и учебных центров. Только в текущем году там возведено свыше 350 объектов», - добавил глава Министерства обороны РФ.

Вместе с тем, сообщил он, что объекты филиала Пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге были построены в кратчайшие сроки. Более того, было открыто Кемеровское президентское кадетское училище.

«В следующем году по-прежнему важно соотносить сроки создания инфраструктуры с поставками вооружения, военной и специальной техники, планами дислокации войск и доведенными объемами финансирования», - уточнил Шойгу.

Также была создана «Военно-строительная компания» в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Основными ее преимуществами стали некоммерческий характер деятельности, максимальный статус имущественной безопасности, добавил Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что создание этой структуры завершит формирование новой модели управления и работы военно-строительного комплекса.

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