На главном параде Победы покажут новейшую военную технику

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов боевой техники, которые прежде не привлекались к парадам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Это боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун"», - сказал глава российского военного ведомства.

Военный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войны, состоится 9 мая 2020 года. В нем примут участие более четырнадцати тысяч человек, около трехсот единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше ста летательных аппаратов. По брусчатке пройдут и подразделения вооруженных сил иностранных государств.

Помимо Москвы, праздничные парады состоятся еще в 28 городах страны. Торжественные шествия пройдут во всех населенных пунктах, где расположены воинские части. В них будет задействовано более 155 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники.