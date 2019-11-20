Вертолеты ВКС РФ обеспечили прикрытие работы пунктов раздачи гумпомощи в Сирии

Вертолеты российских ВКС в Сирии обеспечили воздушное прикрытие работы Центра по примирению по раздаче гуманитарной помощи мирному населению в Заевфратье.

Российские офицеры привезли продукты и предметы первой необходимости в населенные пункты северных и северо-восточных районов Сирии. Ранее эта территория была фактически отрезана от центральных частей провинции Алеппо.

Несмотря на то что на работу одного пункта по распределению отводится чуть более пяти часов, около трех тысяч пакетов с продовольствием в среднем раздают в два раза быстрее.

В конце октября сирийские военные при помощи Вооруженных Сил РФ возвели в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии понтонный мост через Евфрат. Тысячи местных жителей собрались по обе стороны реки на его открытие. Пока это единственный мост в провинции Дейр-эз-Зор. Остальные разбомбили самолеты международной антитеррористической коалиции. Так что впереди у сирийских военных инженеров еще много тяжелой, но очень нужной работы.