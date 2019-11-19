Эффективные и грозные: артиллеристы и ракетчики Северного флота отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 19 ноября, отмечается профессиональный праздник - День ракетчика и артиллериста ВМФ России (День ракетных войск и артиллерии). Его празднуют специалисты артиллерийского и ракетного оружия Северного флота, которые несут службу на боевых кораблях, подводных лодках, а также в сухопутных и береговых частях.

Артиллерийские и ракетные комплексы морского и берегового базирования, самоходная и реактивная артиллерия являются главной ударной силой Северного флота. Они способны нанести поражение противнику на расстоянии от 10 тысяч километров до нескольких сотен метров, причем сделать это с ювелирной точностью.

Подводники-североморцы ежегодно проводят по несколько пусков баллистических ракет «Булава» и «Синева». В этом году отличились экипажи атомных подводных крейсеров стратегического назначения «Юрий Долгорукий», «Карелия» и «Тула». Экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодки «Северодвинск» поразили мишени крылатыми ракетами «Калибр».

Береговые ракетные и артиллерийские войска надежно стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. Береговые ракетные комплексы «Бастион» показали свою высокую эффективность в ходе высокоширотных учений: этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа.

Самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» являются постоянными участниками учений сухопутных и береговых войск Северного флота в районах Крайнего Севера и Арктики. В этом году они подтвердили свою значимость во время учений по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.