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Российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи

Павел Ремнев
05:00 19.11.2019
Военнослужащие РФ доставили в сирийский аэропорт Камышли 15 тонн гуманитарной помощи.
Российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи
© Фото: ТРК Звезда

Крупы, консервы, чай, сахар - всего полтора десятка тонн гуманитарных грузов отправили на северо-восток Сирии с российской авиабазы Хмеймим. Сотни коробок и контейнеров на военном транспортнике Ил-76 доставили в аэропорт Камышли. В ближайшее время помощь начнут развозить по городам и селам, где в ней больше всего нуждаются.

Одним из перевалочных пунктов станет бывшая авиабаза Сиррин под Кобани. Оттуда лишь недавно ушли американские солдаты. Российским военнослужащим понадобилось всего несколько дней, чтобы превратить бывшую авиабазу США в действующий центр хранения гуманитарной помощи.

Грузовики с голубыми баннерами на бортах выехали и из Алеппо. Они направляются в населенные пункты Ум-Миаль и Айн-Исса. Там тоже будут центры распределения гуманитарных грузов. К работе уже готовы приступить российское военные врачи, которые окажут помощь мирному населению, пострадавшему от террористов.

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