Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии

Во вторник, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. В этот день в 1942 году контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось с залпов тысяч артиллерийских орудий.

Битва под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне и показала ведущую роль артиллерии, как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

В настоящее время продолжается работа по переходу ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему. Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение целей в режиме реального времени. При этом в 1,5–2 раза сократилось время от момента обнаружения целей до их уничтожения.

Сегодня ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50%. Завершается перевооружение ракетных соединений на современный ракетный комплекс «Искандер». В войска продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ», полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, а также модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель и РСЗО крупного калибра «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов.

В рамках создания перспективных образцов вооружения продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. Кроме того на завершающем этапе находится разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе. Подразделения с комплексами беспилотных летательных аппаратов уже включены во все артиллерийские соединения.

Анализы показателей боевой подготовки и стратегических учений подтверждают правильность выбранного курса, направленного на наращивание боевых возможностей путем подготовки к ведению разведывательно-ударных действий.