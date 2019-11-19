День огня: артиллеристы ЮВО провели учения в честь профессионального праздника

В свой профессиональный праздник артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели на полигоне в Ростовской области учения по управлению огнем артиллерии.

Артиллеристы уничтожили колонну техники условного неприятеля из 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Для транспортировки расчета и боеприпасов гаубиц «Мста-Б» к огневым позициям использовались новейшие артиллерийские тягачи «Медведь» на базе автомобиля КамАЗ-63501.

По легенде учений расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Тахион» обнаружили на удалении более 10 километров механизированную колонну противника и передали информацию на командный пункт.

Расчеты гаубиц 2А65 «Мста-Б» и РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили технику «неприятеля», используя координаты, полученные при помощи беспилотников.

Стрельбы, которые выполнялись как в составе батареи, так и одиночными расчетами, проходили в рамках проведения единого дня огня. Артиллеристы отработали уничтожение живой силы противника, взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и беспилотными летательными аппаратами, а также совершенствовали навыки по расчету координат целей.

В тренировочном мероприятии приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц техники.