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Наука и учеба: в академии имени Можайского прошла презентация военно-космических проектов

Егор Левин
23:10 19.11.2019
В общей сложности участники мероприятия представили свыше 110 образцов перспективных научно-технических разработок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялась презентация перспективных проектов военно-космической отрасли. Мероприятие носило название «Научно-техническое творчество и инновации - 2019».

Участники представили научно-технические разработки, выполненные собственными силами и с помощью педагогов. Предполагается, что в будущем они могут быть использованы Воздушно-космическими силами России.

Среди представленных работ были космический робототехнический комплекс, интеллектуальная оптико-электронная система контроля космического пространства и другие разработки - всего свыше 110 выставочных образцов.

По словам начальника академии, генерал-майора Максима Пенькова, они вызывают большой интерес у посетителей мероприятия. Самыми перспективными направлениями он считает развитие робототехнических и беспилотных комплексов военного назначения. В целом, генерал-майор отметил необходимость общего развития всего, что связано с техникой. 

«Учеба и наука связаны неразрывно, это единый творческий и образовательный процесс. Без учебы нет науки, без науки нет учебы», - заявил Пеньков. 

В мероприятии также приняли участие представители командования Воздушно-космических сил России, Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова, Военной академии связи им. С.М. Буденного, Военного института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и других учебных заведений.

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