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Глава филиала ВУНЦ ВВС в Сызрани рассказал, как изменилась подготовка летчиков после Сирии

Тамара Астапенкова
00:00 20.11.2019
С 2019 году программа подготовки выпускников изменилась с учебно-летной на боевую.
Глава филиала ВУНЦ ВВС в Сызрани рассказал, как изменилась подготовка летчиков после Сирии
© Фото: Минобороны России

На основе полученного опыта применения армейской авиации в Сирии в филиале Военного учебно-научного центра ВВС города Сызрани изменились квалификационные требования к выпускникам и скорректирована основная профессиональная подготовка. Об этом заявил начальник сызранского ВУНЦ ВВС полковник Александр Асанов.

«На основе полученного опыта применения частей и подразделений АА в САР в филиале ВВА внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса», - рассказал Асанов.

Он добавил, что с 2019 года летная подготовка выпускников осуществляется не по курсу учебно-летной подготовки, а по курсу боевой подготовки учебно-боевых вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П.

Для совершенствования летно-инструкторского состава были разработаны и спланированы с учетом приобретенного боевого опыта применения подразделений армейской авиации в Сирии летно-тактические учения с полной отработкой тактических и летных документов, рассказал Асанов.

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