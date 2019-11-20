Глава филиала ВУНЦ ВВС в Сызрани рассказал, как изменилась подготовка летчиков после Сирии

На основе полученного опыта применения армейской авиации в Сирии в филиале Военного учебно-научного центра ВВС города Сызрани изменились квалификационные требования к выпускникам и скорректирована основная профессиональная подготовка. Об этом заявил начальник сызранского ВУНЦ ВВС полковник Александр Асанов.

«На основе полученного опыта применения частей и подразделений АА в САР в филиале ВВА внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса», - рассказал Асанов.

Он добавил, что с 2019 года летная подготовка выпускников осуществляется не по курсу учебно-летной подготовки, а по курсу боевой подготовки учебно-боевых вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П.

Для совершенствования летно-инструкторского состава были разработаны и спланированы с учетом приобретенного боевого опыта применения подразделений армейской авиации в Сирии летно-тактические учения с полной отработкой тактических и летных документов, рассказал Асанов.