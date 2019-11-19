По навесной траектории: самоходки «Малка» поразили цели «врага» на Кузбассе
Точечные удары с открытых огневых позиций стали частью новой методики огневого поражения, которая использовалась на учениях.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Самоходные артиллерийские установки 2С7М «Малка» прошли огневые испытания на Кузбассе. 203-миллиметровые самоходки выполнили стрельбы по условному противнику на расстоянии около 30 километров.
При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям «врага» наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории. Корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотников «Орлан-10».
Между тем, ранее сообщалось о завершении модернизации «Малки», проводимой компанией «Уралтрансмаш». В ней заменят коробку передач, агрегаты энергообеспечения машины и обновят оборудование, включая внутреннюю связь и радиостанцию.