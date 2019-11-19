На Мамаевом кургане прогремел «выстрел памяти»

На Мамаевом кургане сегодня раздался «выстрел памяти» в честь начала контрнаступления под Сталинградом. Стрельба велась из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В этот день, 19 ноября 1942 года, Красная армия начала победоносную операцию под кодовым названием «Уран» по окружению и окончательному разгрому немецких войск под Сталинградом. Советские части, располагавшиеся северо-западнее и южнее города, начали продвигаться к Калачу-на-Дону.

Основной удар наносился силами Юго-Западного и Донского фронтов с плацдармов на южном берегу Дона. Позднее 19 ноября стали отмечать как День советской артиллерии.