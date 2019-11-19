Корабль «Перекоп» с курсантами на борту прибыл в Шри-Ланку

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в порт Хамбантота в Шри-Ланке. На его борту - проходящие практику курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова и Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, а также моряки.

В ланкийском порту «Перекоп» пробудет три дня. За это время экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, корабль пройдет технический осмотр. Кроме того, в Хамбантоте моряки-балтийцы и курсанты пообщаются со своими коллегами из Шри-Ланки, посетят местные достопримечательности, с ними проведут экскурсию по историческим маршрутам, прогуляются по городу.

Учебный корабль Балтийского флота 23 августа вышел из Кронштадта в учебный поход, во время которого побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути, преодолев в общей сложности более 20 тысяч морских миль.