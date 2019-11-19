Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии, приуроченный к контрнаступлению Красной Армии под Сталинградом. Именно в этот день в 1942 году залпы тысяч артиллерийских орудий положили начало стратегической операции “Уран”, ставшей переломным моментом Великой Отечественной войны и во многом определившей ее исход», - говорится в поздравительном обращении главы Минобороны РФ.

Сергей Шойгу отметил, что в наши дни на страже национальных интересов России надежно стоит поколение военнослужащих, которое бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшественников, демонстрирует профессионализм и высокую боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

Министр обороны пожелал военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо России.