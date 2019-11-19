Береговые ракетные комплексы «Бастион» прикрыли Арктику

Северный морской путь и российскую Арктику прикрыли «Бастионами». Береговые ракетные комплексы подтвердили эффективность в ходе высокоширотных учений. Об этом заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в День артиллерии и ракетных войск.

Артиллерийские и ракетные комплексы морского и берегового базирования способны нанести поражение противнику на расстоянии до нескольких сотен километров, при этом работают они с ювелирной точностью.

День ракетных войск и артиллерии моряки Северного флота отмечают на посту - на боевых кораблях, подводных лодках и в сухопутных береговых частях. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны Сергей Шойгу.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт» (для ВС России)/«Оникс» (для поставок на экспорт).

Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.